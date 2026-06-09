Genova, centro storico: uomo accoltellato alle Vigne, caccia all’aggressore

Un episodio di violenza si è verificato nella tarda mattinata nel centro storico cittadino, dove un uomo è rimasto ferito da un’arma da taglio al termine di una discussione degenerata in aggressione.

L’allarme è scattato nei pressi di vico delle Vigne, dove alcuni presenti hanno notato la vittima ferita e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale Galliera.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’accertamento, il ferito avrebbe riportato una lesione nella zona addominale. Le sue condizioni, pur richiedendo assistenza medica, non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Contestualmente sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’autore dell’aggressione si sarebbe allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e al momento risulta irreperibile.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per risalire all’identità del responsabile e chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento.

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