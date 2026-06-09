Spaccio di droga, furti, negozi non in regola: blitz dei Carabinieri nel Ponente di Genova

I Carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a Sampierdarena, Bolzaneto, Pontedecimo, Mignanego e Campomorone, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio e la persona. Le pattuglie hanno controllato 120 persone e 45 automezzi, arrestando un soggetto e deferendone altri 4. Sono state elevate anche diverse contravvenzioni al Codice della Strada, segnalate alla Prefettura 3 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti ed elevate sanzioni amministrative a 2 esercizi commerciali.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato un 27enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, controllato mentre si aggirava a piedi, è stato perquisito in quanto dimostratosi molto nervoso durante gli accertamenti dei militari. In effetti, i Carabinieri hanno rinvenuto addosso all’uomo 78 grammi di hashish, suddivisi in dosi, occultati negli indumenti intimi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 250 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento e circa 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Ultimate le formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno denunciato: - tre soggetti - un italiano, un peruviano e un marocchino - per furto aggravato, in quanto sorpresi all’interno di negozi dei centri commerciali “Fiumara” e “L’aquilone” mentre tentavano di asportare della merce, che è stata recuperata e restituita ai proprietari; - un 47enne, sorpreso alla guida di un’autovettura nonostante la patente gli fosse già stata revocata. Inoltre, i militari hanno sanzionato amministrativamente due esercizi commerciali - siti nel quartiere di Sampierdarena - per il mancato rispetto dell’ordinanza del Sindaco di Genova in materia di orari di chiusura e somministrazione di bevande alcoliche, nonché segnalato alla locale Prefettura tre ventenni - un italiano, un algerino e un tunisino - trovati in possesso di piccole quantità di hashish destinate all’uso personale.

Per tutti è fatta salva la presunzione di innocenza.





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