Genova, accoltella il compagno dopo una lite: 42enne grave ma fuori pericolo

Una violenta aggressione domestica si è consumata nella serata di lunedì a Cornigliano, dove un uomo di 42 anni, originario della Colombia, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito con un coltello dalla compagna all'interno dell'abitazione che i due condividono in via Minghetti.

Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una furiosa lite tra i due conviventi. Le urla provenienti dall'appartamento hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno percepito la gravità della situazione. Nel corso del confronto, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo il compagno all'addome con un fendente particolarmente profondo.

A seguito della chiamata ai soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto. L'uomo, che avrebbe perso una notevole quantità di sangue, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Nonostante le condizioni inizialmente preoccupanti, il 42enne è rimasto sempre cosciente e, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. La compagna è stata invece accompagnata negli uffici delle forze dell'ordine e sottoposta a un lungo interrogatorio nel corso della notte.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto e le ragioni che hanno portato all'esplosione della violenza. Nei confronti della donna potrebbe essere formalizzata l'ipotesi di tentato omicidio, anche se gli approfondimenti sono ancora in corso.

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