Liguria, notte di eccessi: raffica di soccorsi per abuso di alcol
di R.C.
Nel corso della notte si sono registrati molti soccorsi, distribuiti lungo tutta l'arco regionale
Ancora un fine settimana segnato dagli eccessi tra Genova e le riviere, dove il personale del 118 è stato impegnato in numerosi interventi per intossicazioni etiliche. Nel corso della notte si sono registrati almeno dieci soccorsi, distribuiti lungo tutta la regione, da La Spezia fino a Imperia.
Nel capoluogo e nei dintorni, le richieste di aiuto si sono concentrate tra le due e le tre del mattino. Diversi giovani e adulti sono stati soccorsi in vari quartieri cittadini e, nei casi più seri, accompagnati negli ospedali cittadini. Altri episodi si sono verificati nel savonese e nello spezzino. Situazione analoga nel Tigullio.
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