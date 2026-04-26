Liguria, notte di eccessi: raffica di soccorsi per abuso di alcol

Ancora un fine settimana segnato dagli eccessi tra Genova e le riviere, dove il personale del 118 è stato impegnato in numerosi interventi per intossicazioni etiliche. Nel corso della notte si sono registrati almeno dieci soccorsi, distribuiti lungo tutta la regione, da La Spezia fino a Imperia.

Nel capoluogo e nei dintorni, le richieste di aiuto si sono concentrate tra le due e le tre del mattino. Diversi giovani e adulti sono stati soccorsi in vari quartieri cittadini e, nei casi più seri, accompagnati negli ospedali cittadini. Altri episodi si sono verificati nel savonese e nello spezzino. Situazione analoga nel Tigullio.

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