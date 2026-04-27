Cesio, frontale tra camper e auto: muore 69enne

Un tragico incidente avvenuto a Cesio, in provincia di Imperia, si è concluso con la morte di un uomo di 69 anni, residente a Sanremo, deceduto durante il trasferimento d’urgenza in elicottero. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime dopo un violento scontro frontale tra il camper che stava guidando e una Mercedes elettrica. Estratto vivo dalle lamiere della cabina, completamente distrutta, l’uomo era stato intubato e affidato all’elisoccorso Grifo, atterrato direttamente sulla Statale 28. Nonostante i tentativi dei sanitari del 118, è morto durante il volo verso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori è stato definito drammatico. L’incidente, avvenuto intorno alle 15.40 all’interno della galleria nei pressi del bivio di Cesio, ha coinvolto quattro veicoli e sette persone. Sul camper viaggiava anche una donna di 78 anni che, fortunatamente, ha riportato solo un trauma alle braccia ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Imperia. Lievi ferite anche per il conducente della Mercedes.

L’impatto, estremamente violento, ha causato il ribaltamento del camper e un conseguente tamponamento a catena. Un altro uomo, coinvolto nell’urto posteriore, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per contusioni, mentre due persone a bordo di una quarta vettura sono rimaste illese e non hanno avuto bisogno di cure.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica. Una prima ipotesi suggerisce un’invasione di corsia, ma saranno gli accertamenti a stabilire eventuali responsabilità.

La Strada Statale 28, nel tratto del Colle di Nava, è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della galleria, invasa dai detriti dei veicoli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale Anas, elisoccorso, automediche e diverse ambulanze della zona.

La lunga chiusura ha causato disagi alla circolazione, soprattutto nel giorno di rientro del Ponte del 25 Aprile, con rallentamenti anche sulle strade alternative utilizzate per collegare Piemonte e Liguria.

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