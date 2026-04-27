Nervi, incidente in autostrada. Traffico in tilt sulla A12

Mattinata difficile per la viabilità intorno a Genova, dove fin dalle prime ore si registrano code e disagi lungo la rete autostradale. A causare i rallentamenti è stato un incidente avvenuto intorno alle 6 sulla A12, all’interno di una galleria nei pressi del casello di Genova Nervi, in direzione del capoluogo.

Protagonisti dello scontro due tir. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei mezzi abbia tamponato violentemente quello che lo precedeva, forse fermo per un guasto proprio all’imbocco della galleria. L’impatto è stato particolarmente violento.

Uno degli autisti è rimasto ferito, ma fortunatamente in modo non grave. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione, aggravate anche dalla dispersione del carico di detersivi trasportato da uno dei camion. Si sono così formate lunghe code, per diversi chilometri tra Genova Nervi e Genova Est in direzione città, mentre rallentamenti si segnalano anche nella carreggiata opposta a causa dei curiosi.

Per chi è diretto verso Genova lungo la A12, Autostrade consiglia di uscire a Recco per evitare il tratto congestionato.

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