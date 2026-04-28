Genova, spaccia in vespa tra le vie di Voltri: arrestato 41enne

Un’operazione antidroga condotta a Genova ha portato all’arresto di un 41enne italiano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini, avviate nelle settimane precedenti dagli investigatori della Squadra Mobile, avevano fatto emergere sospetti su un’attività di spaccio nella zona di Voltri, dove l’uomo si muoveva abitualmente a bordo di una vespa. Dopo aver individuato il mezzo, gli agenti hanno organizzato un servizio di osservazione in via Lemerle.

Durante il controllo, il 41enne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio – è stato fermato e perquisito. Addosso aveva circa 8 grammi di cocaina, suddivisi in 21 dosi, nascosti negli indumenti intimi, oltre a un telefono cellulare e una somma di denaro contante.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altra sostanza stupefacente: circa 10 grammi di cocaina, 21 grammi di cannabis e un bilancino di precisione, elementi ritenuti indicativi dell’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione è stata inoltre rinvenuta un’agenda con annotazioni relative a presunti debiti, per un totale di circa 35.000 euro.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato. Dopo l’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo per il 41enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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