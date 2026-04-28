Loano, extracomunitario guida con patente sospesa, provoca incidente e minaccia le vittime: "Prendo un coltello"

LOANO – Un cittadino extracomunitario è stato indagato dai Carabinieri della Stazione di Loano, supportati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Albenga e dalla Stazione Carabinieri di Finale Ligure, per una serie di gravi reati che vanno dalla fuga a seguito di incidente stradale con feriti, lesioni stradali aggravate, fino alla simulazione di reato e minaccia aggravata con arma. L'uomo è indagato per aver causato un grave incidente stradale e di aver poi tentato, in modo maldestro, di crearsi un alibi denunciando il finto furto dell'auto.

Il grave episodio ha avuto luogo in via San Damiano, una stretta e poco frequentata arteria interna che unisce i comuni di Loano e Finale Ligure. L’uomo, che viaggiava a bordo della sua autovettura in compagnia di altri due connazionali, ha impattato violentemente contro un altro veicolo sul quale si trovavano due giovani donne.

La reazione del conducente straniero dopo lo scontro è stata inquietante: invece di prestare il dovuto soccorso alle vittime, l'extracomunitario ha immediatamente cercato di intimidirle, minacciandole per impedirgli di allertare le Forze dell'Ordine e i sanitari. Il malvivente ha usato parole pesanti, dicendo alle ragazze che se non avessero collaborato avrebbe preso il coltello che aveva in macchina.

Non contento delle minacce, l’uomo ha persino costretto le due giovani a prestare aiuto nello spostamento del suo mezzo incidentato, nel tentativo maldestro di rimettere in moto la propria auto e darsi alla fuga. Tuttavia, l’impatto era stato troppo violento e il veicolo non era più in grado di riprendere la marcia.

A quel punto, temendo l’arrivo di testimoni o soccorsi, l’indagato e gli altri due passeggeri hanno deciso di darsi alla fuga a piedi, abbandonando l'auto sul posto e lasciando le due vittime incredule e sotto shock. Soltanto in quel momento le due donne, che avevano riportato lesioni personali, sono riuscite finalmente a contattare il numero di emergenza 112.

L’indagine e la busta del supermercato

Le indagini, condotte con accuratezza dai Carabinieri della Compagnia di Albenga, sono partite da un attento sopralluogo del veicolo abbandonato e del luogo del sinistro. Determinante si è rivelata la scoperta nell’auto di una busta della spesa di un supermercato, contenente alcolici, generi alimentari e, soprattutto, uno scontrino fiscale.

Questo indizio ha permesso ai Carabinieri di accertare che i responsabili si erano recati a fare la spesa poco prima del sinistro. Le immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza del supermercato e quelle delle telecamere lungo via San Damiano, si sono rivelate fondamentali per accertare l’identità del conducente e documentare che fosse proprio lui alla guida al momento dell'incidente.

Il preciso lavoro dei militari si è reso necessario anche perché l'uomo, nel tentativo di costruirsi un alibi, poco dopo l'incidente si era recato presso un Comando Stazione Carabinieri per denunciare, falsamente, il furto della propria autovettura. Un trucco che non ha funzionato: i militari hanno intuito subito gli elementi poco chiari nel racconto, approfondendo le indagini fino a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Identificato e smascherato, l'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona per tutti i reati contestati: fuga a seguito di incidente stradale con feriti, lesioni personali stradali, minaccia aggravata, porto ingiustificato di armi e simulazione di reato. Come se non bastasse, è stato anche accertato che il cittadino extracomunitario stava guidando con la patente già sospesa per precedenti violazioni al codice della strada.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità definitiva dell’indagato, in attesa di una decisione da parte dell’Autorità Giudiziaria.





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