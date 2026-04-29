Genova, accoltellamento di via Rela: arrestati tre egiziani per tentato omicidio

I carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato tre uomini, ventenni egiziani, sospettati di essere gli autori del tentato omicidio di un coetaneo di origini senegalesi. L'aggressione era avvenuta il 9 marzo in via Rela. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla procura, i tre avevano inseguito la vittima e, dopo averla accerchiata, l'avevano accoltellata più volte al collo. I tre sono accusati di tentato omicidio. Soccorso era stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino.

I militari sono riusciti a risalire ai tre grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Uno degli autori era stato già arrestato nelle scorse settimane per altri reati, mentre gli altri due sono stati individuati nei giardini del centro commerciale Fiumara. A uno di loro sono state trovate diverse dosi di hashish in casa. Con ogni probabilità l'aggressione è legata a motivi di droga.

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