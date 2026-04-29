Addio a Franco Botto, protagonista dello spot del tonno Insuperabile, fu anche assessore a Moneglia
di R.C.
Classe 1949, negli anni Ottanta era diventato popolarissimo impersonando un pescatore in un filmato pubblicitario
Per molti era il pescatore che reclamizzava tonno in scatola, nella vita aveva lavorato in cantiere e fatto l'amministratore comunale. Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni Duemila e figura molto conosciuta in città, padre dell’attuale consigliere di maggioranza con delega all’Ambiente Mattia Botto.
Classe 1949, Botto è mancato martedì 28 aprile. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come "figura di riferimento per l’impegno istituzionale e per il costante servizio reso alla comunità".
Professionista stimato, era stato responsabile tecnico alla Fincantieri di Riva Trigoso, ma aveva acquisito notorietà anche al di fuori dell’ambito lavorativo e politico: negli anni Ottanta era infatti diventato un volto popolare grazie a una celebre pubblicità del “Tonno insuperabile”, in cui compariva con pipa e berretto.
Il ricordo di Botto si intreccia così tra impegno pubblico, lavoro e un’insolita parentesi di popolarità televisiva che lo aveva reso riconoscibile ben oltre i confini locali.
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