Addio a Franco Botto, protagonista dello spot del tonno Insuperabile, fu anche assessore a Moneglia

Per molti era il pescatore che reclamizzava tonno in scatola, nella vita aveva lavorato in cantiere e fatto l'amministratore comunale. Moneglia piange la scomparsa di Franco Botto, già assessore comunale negli anni Duemila e figura molto conosciuta in città, padre dell’attuale consigliere di maggioranza con delega all’Ambiente Mattia Botto.

Classe 1949, Botto è mancato martedì 28 aprile. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come "figura di riferimento per l’impegno istituzionale e per il costante servizio reso alla comunità".

Professionista stimato, era stato responsabile tecnico alla Fincantieri di Riva Trigoso, ma aveva acquisito notorietà anche al di fuori dell’ambito lavorativo e politico: negli anni Ottanta era infatti diventato un volto popolare grazie a una celebre pubblicità del “Tonno insuperabile”, in cui compariva con pipa e berretto.

Il ricordo di Botto si intreccia così tra impegno pubblico, lavoro e un’insolita parentesi di popolarità televisiva che lo aveva reso riconoscibile ben oltre i confini locali.

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