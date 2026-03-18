Genova: motociclista colpito da una portiera aperta improvvisamente finisce contro un’altra auto, trasportato in ospedale

Questa mattina, intorno alle 8:20, si è verificato un incidente stradale in via Rino Mandoli, in direzione centro, poco dopo Piazzale Parenzo. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1.

Secondo una prima ricostruzione, una moto di grossa cilindrata ha urtato la portiera di un’auto parcheggiata, aperta improvvisamente, per poi scontrarsi con il veicolo che la precedeva. Il motociclista, un uomo di 58 anni, ha riportato un violento colpo alla testa contro il lunotto posteriore dell’auto, che si è sfondato.

L’uomo ha riportato traumi, escoriazioni al volto, dolori al collo e agli arti, causati anche dai vetri infranti. Dopo l’immobilizzazione sul posto, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Coinvolto anche l’automobilista, un uomo di circa 50 anni, che ha riportato un lieve dolore alla schiena e uno stato di agitazione, rifiutando però il trasporto ospedaliero.

Le pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico, che ha subito rallentamenti temporanei. Presenti anche i tecnici del GSA per mettere in sicurezza la carreggiata, resa pericolosa da una significativa perdita d’olio e dalla presenza di detriti e vetri sull’asfalto.

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