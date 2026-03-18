Bimba morta a Bordighera, rinvenute due tracce ematiche nell'auto della madre

Due piccole macchie di sangue sono state rinvenute dai carabinieri del Ris all’interno dell’auto utilizzata da Manuela A., la donna in carcere dal 9 febbraio con l’accusa di omicidio preterintenzionale della figlia di due anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Montenero di Bordighera. Le tracce, localizzate nella parte interna di una portiera posteriore della Volkswagen Golf della donna, sono state repertate e saranno analizzate nei laboratori del Ris di Parma, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani.

L’auto, sequestrata subito dopo il ritrovamento del cadavere, è stata nuovamente esaminata ieri pomeriggio dagli esperti del Ris, che hanno effettuato sopralluoghi anche nell’abitazione dell’amico di Manuela, Manuel I., 42 anni, anch’egli indagato ma al momento a piede libero. Gli investigatori ipotizzano che la morte della bambina sia avvenuta nell’appartamento dell’uomo, prima che il corpo fosse trasportato nella casa della donna con la Golf.

Durante la perquisizione nell’abitazione di Manuel I. sono stati sequestrati effetti personali, biancheria e alcune scarpe, dopo che sul corpo della bambina il medico legale aveva rilevato un’impronta parziale compatibile con una calzatura.

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