Genova, perseguita ex compagna e tenta di speronarla con l'auto: condannato a un anno e quattro mesi
di Claudio Baffico
La relazione era ormai conclusa, ma lui non aveva mai accettato la separazione dalla sua ex compagna, madre delle sue due figlie. La donna aveva deciso di lasciarlo a causa della sua gelosia ossessiva e dei comportamenti possessivi, ma da quel momento l’uomo ha iniziato a mettere in atto una vera e propria persecuzione.
Si presentava frequentemente sotto il suo posto di lavoro, si appostava nei pressi dell’abitazione della madre di lei e arrivava persino a esercitare pressioni e intimidazioni utilizzando le figlie come strumento di controllo. Un atteggiamento sempre più invasivo e preoccupante.
Non solo: l’imprenditore, un 50enne, aveva anche sporto denuncia contro la ex accusandola di sottrazione di minore, ma la posizione della donna – una 40enne impiegata come operatrice sanitaria – è stata successivamente archiviata.
La situazione è degenerata ulteriormente fino a un episodio particolarmente grave, quando l’uomo ha addirittura speronato l’auto della ex compagna. A quel punto la donna, assistita dall’avvocato Carlo Contu, ha deciso di sporgere denuncia.
Il procedimento giudiziario si è concluso nei giorni scorsi con la condanna dell’uomo a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di stalking.
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