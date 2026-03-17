Genova, perseguita ex compagna e tenta di speronarla con l'auto: condannato a un anno e quattro mesi

La relazione era ormai conclusa, ma lui non aveva mai accettato la separazione dalla sua ex compagna, madre delle sue due figlie. La donna aveva deciso di lasciarlo a causa della sua gelosia ossessiva e dei comportamenti possessivi, ma da quel momento l’uomo ha iniziato a mettere in atto una vera e propria persecuzione.

Si presentava frequentemente sotto il suo posto di lavoro, si appostava nei pressi dell’abitazione della madre di lei e arrivava persino a esercitare pressioni e intimidazioni utilizzando le figlie come strumento di controllo. Un atteggiamento sempre più invasivo e preoccupante.

Non solo: l’imprenditore, un 50enne, aveva anche sporto denuncia contro la ex accusandola di sottrazione di minore, ma la posizione della donna – una 40enne impiegata come operatrice sanitaria – è stata successivamente archiviata.

La situazione è degenerata ulteriormente fino a un episodio particolarmente grave, quando l’uomo ha addirittura speronato l’auto della ex compagna. A quel punto la donna, assistita dall’avvocato Carlo Contu, ha deciso di sporgere denuncia.

Il procedimento giudiziario si è concluso nei giorni scorsi con la condanna dell’uomo a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di stalking.

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