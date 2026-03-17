Sori, puledro cade in un dirupo. I Vigili del Fuoco lo traggono in salvo

Un giovane puledro, spinto da una marcata curiosità e da un evidente istinto di libertà, si è reso protagonista di una disavventura che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Già nella giornata di ieri l’animale era riuscito a fuggire dalla stalla, venendo però recuperato poco dopo dai proprietari. L’episodio sembrava essersi concluso senza conseguenze, ma oggi il cavallino ha nuovamente trovato il modo di allontanarsi.

La sua fuga lo ha portato in una zona impervia in località Monte Cornua, lungo la strada provinciale che collega Uscio ad Apparizione. Qui il puledro è finito in un lieve dirupo, rimanendo bloccato e incapace di risalire autonomamente fino al piano stradale.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, che hanno immediatamente verificato le condizioni dell’animale, fortunatamente in buono stato di salute. Le operazioni di recupero si sono rivelate tutt’altro che semplici, complicate sia dalla conformazione del terreno sia dal sopraggiungere del buio, dato che la segnalazione è arrivata dopo il tramonto.

Con pazienza e attenzione, i soccorritori hanno predisposto un intervento delicato: il puledro è stato assicurato con una corda e, tra esitazioni e qualche resistenza iniziale, è stato gradualmente incoraggiato a risalire. Alla fine, abbandonata ogni ritrosia, l’animale è riuscito a riguadagnare il bordo della strada con le proprie zampe.

Una volta tratto in salvo, i proprietari lo hanno caricato su un furgoncino per riportarlo in stalla. L’episodio si è così concluso senza conseguenze, ma resta l’immagine di un animale vivace e intraprendente, probabilmente pronto, alla prima occasione, a lasciarsi guidare ancora dalla sua voglia di esplorare il mondo.

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