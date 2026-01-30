La Spezia: metal detector e controlli davanti alla scuola di Abanoub Youssef

Primi controlli con i metal detector portatili e le unità cinofile davanti all'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia dove due settimane fa è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola Abanoub 'Aba' Youssef, 18 anni, studente italiano di origini egiziane.

Prima del suono della campanella Carabinieri e polizia con i metaldetector mobili e le unità cinofile hanno eseguito i controlli sugli studenti.

La decisione di effettuare questi controlli davanti agli istituti scolastici è stata presa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto della Spezia, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di coltelli e altre armi bianche all’interno delle scuole.

