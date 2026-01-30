Sestri Ponente, controlli anti-rifiuti intensificati: otto sanzioni e blocco di un tentativo di scarico illecito

La Polizia Locale di Genova continua a intensificare l’attività di contrasto contro l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti. A Sestri Ponente, gli agenti hanno effettuato controlli mirati sul territorio, grazie anche al supporto della videosorveglianza, ottenendo risultati significativi per la tutela ambientale e il decoro urbano.





Negli ultimi giorni sono state sanzionate otto persone: tre per abbandono di rifiuti ingombranti, con multe da 1.000 euro ciascuna, e cinque per conferimento non conforme alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.





Durante un controllo in via Soliman, una pattuglia ha fermato un veicolo che trasportava materiali ingombranti senza la documentazione obbligatoria. Il conducente non ha saputo indicare né la provenienza né la destinazione dei rifiuti, e lo scarico è stato bloccato immediatamente.





"Chi sporca paga – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi . Abbandonare i rifiuti è un segno di mancanza di rispetto per il quartiere e per chi lo vive ogni giorno. I controlli continueranno senza sosta, con maggiore presenza sul territorio e tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Ringrazio gli agenti per il loro impegno quotidiano".

