Genova: straniero espulso malgrado la riuscita "rieducazione" in carcere

È stato espulso dall’Italia nonostante abbia concluso con esito positivo un percorso di rieducazione e deradicalizzazione in carcere: è il caso di un giovane del Bangladesh, residente a Genova con la famiglia e impiegato come operaio all’Ansaldo prima dell’arresto. La vicenda è stata sollevata dal suo legale, l’avvocato Gianluca Vitale di Torino, che sta predisponendo ricorsi all’autorità giudiziaria.

Il giovane era stato arrestato per aver scambiato online contenuti ritenuti apologetici dell’Isis e della jihad e successivamente condannato a due anni e otto mesi, con applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione. Durante la detenzione nel carcere di Sassari aveva partecipato a un progetto di deradicalizzazione, coordinato da Diletta Berardinelli, attuale garante per la Città di Torino delle persone private della libertà personale, concluso con valutazioni positive. Le relazioni interne dell’istituto penitenziario erano favorevoli e avevano portato anche alla concessione della liberazione anticipata.

Nonostante ciò, la misura di sicurezza è rimasta in vigore. Dopo la scarcerazione il giovane è stato trasferito al Cpr di Macomer, dal quale è stato rilasciato per mancata convalida del trattenimento da parte di un giudice. Durante il successivo rientro verso Genova è però stato nuovamente fermato in una stazione ferroviaria e trasferito al Cpr di Ponte Galeria. Anche in questo caso è stato rilasciato, riuscendo a raggiungere Genova, dove pochi giorni dopo è stato preso in consegna dalle forze dell’ordine e accompagnato alla frontiera per l’espulsione.

“Ci si chiede dove sia finito il principio della finalità rieducativa della pena – ha commentato l’avvocato Vitale –. Le alternative all’espulsione esistono, come la libertà vigilata. In ogni caso, la posizione del mio assistito deve essere riesaminata”.

