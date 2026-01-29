Camogli: frana sulla strada di accesso, traffico deviato sulla direttrice di Recco

Il traffico sulla strada di accesso a Camogli, nei pressi dell’Aurelia dalla direttrice di Ruta, è stato bloccato a causa di una frana che ha interessato il manto stradale in via Figari, all’altezza del civico 123. Il cedimento si è verificato in un tratto attraversato dal passaggio sotterraneo di un rio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Camogli e della Città Metropolitana di Genova, che hanno provveduto a recintare l’area e ad avviare le verifiche di sicurezza, coordinando i lavori necessari per il ripristino della carreggiata. Secondo le prime stime, l’intervento richiederà alcuni giorni.

Al momento non sono previste evacuazioni né sgomberi di edifici. Per raggiungere Camogli dall’Aurelia, l’unica alternativa percorribile resta la direttrice di Recco, con possibili disagi alla circolazione.

