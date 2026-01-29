Rapallo: turista folgorato, prosciolto ex sindaco Bagnasco

L’ex sindaco di Rapallo e attuale consigliere regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, è stato assolto dal procedimento relativo alle lesioni subite da un turista minorenne folgorato sugli scogli dell’Antico Castello sul mare di Rapallo nel 2019. Il Tribunale lo ha prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Il processo prosegue invece per l’allora dirigente comunale Giorgio Ottonello, i funzionari Marco Grosso e Matteo Rossi, titolare dell’azienda che aveva effettuato i lavori all’impianto di illuminazione del Castello.

Commentando la sentenza, Bagnasco ha dichiarato: “Prendo atto con soddisfazione della decisione che chiude definitivamente il procedimento a mio carico. Sono felice della conferma della mia totale estraneità ai fatti contestati, ma rimane un pensiero sincero e doveroso rivolto al giovane turista coinvolto nella vicenda”.

Il giovane, rianimato in spiaggia, ha riportato un’invalidità permanente del 25% dopo una lunga riabilitazione. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero agito con negligenza, imprudenza e imperizia, non adottando misure per prevenire folgorazioni e non impedendo l’accesso dei bagnanti alle parti esterne dell’impianto in fase di lavori. Tuttavia, per il Tribunale, Bagnasco non aveva alcuna responsabilità nei fatti contestati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.