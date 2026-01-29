Genova: cantante assolto in appello per violenza su minore, cancellata la condanna di primo grado

La Corte d’Appello di Genova ha assolto un cantante sudamericano di 33 anni dall’accusa di violenza sessuale su una minorenne, ribaltando la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a sei anni di reclusione. L’uomo è difeso dall’avvocato Giovanni Battista Dellepiane.

Il cantante, noto nell’ambiente del dembow, sottogenere del reggaeton dai testi spesso espliciti, è seguito da oltre 40 mila follower sui social. I fatti risalgono all’estate del 2023, quando avrebbe conosciuto online una ragazza di 16 anni. Dopo circa un mese di messaggi, durante i quali la giovane avrebbe respinto alcune avances, i due si erano incontrati al Porto Antico di Genova in occasione di un concerto.

Secondo la ricostruzione della ragazza, dopo essersi allontanati dal gruppo di amici con cui erano arrivati, l’uomo l’avrebbe convinta a seguirlo in un luogo isolato, un magazzino aperto, dove sarebbe avvenuta la violenza. Tornata in stato di shock, la giovane aveva raccontato l’accaduto alle amiche, al fidanzato e il giorno successivo ai colleghi di lavoro, che avevano contattato il padre. Quest’ultimo l’aveva accompagnata all’ospedale Galliera, dove era stato attivato il protocollo rosa. Il racconto era stato poi confermato agli investigatori senza incongruenze.

“Pensavo volesse propormi di fare un video per una sua canzone e invece mi ha violentata. Non sono riuscita a fermarlo perché mi teneva bloccata”, aveva dichiarato la giovane.

Il trentenne ha sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Mentre i giudici di primo grado avevano ritenuto attendibile la versione della ragazza, la Corte d’Appello ha deciso per l’assoluzione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro dieci giorni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.