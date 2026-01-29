Genova: restituito al Guardiano dei Frati Minori Cappuccini un antico antifonario

Nella sede del Convento di San Francesco D’Albaro, a Genova, i Carabinieri del locale Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito al Guardiano dei Frati Minori Cappuccini, amministratore del citato convento, un antifonario del 1503, pregiato libro liturgico composto da pagine manoscritte con testi di canti liturgici su tetragramma a righe musicali. La sentita cerimonia si è svolta alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Genova.

Nel settembre 2023 l’antico manoscritto era apparso su un sito internet, pubblicato tramite una piattaforma social media, dove i militari del Reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri lo avevano individuato, insospettiti dal timbro dell’Ente ecclesiastico che è presente su una pagina del volume, risultato poi essere riconducibile alla biblioteca del citato convento genovese.

L’indagine ha permesso di verificare che il pregiato corale miniato era stato illegittimamente donato vent’anni fa a un privato da parte di un religioso, quale compenso per l’attività di volontariato svolta nella biblioteca francescana. Il bene culturale, ritornato alla luce, è stato riconosciuto dai frati legittimi proprietari che ne hanno richiesto la restituzione affinché possa essere ricollocato tra gli altri volumi antichi conservati nel convento.

Le risultanze investigative fornite all’Autorità Giudiziaria di Genova hanno determinato l’emissione di un decreto di sequestro del manoscritto che è stato operato a carico di una cittadina genovese.

L’incessante impegno dei Carabinieri TPC della sede di Genova, costantemente alla ricerca di opere d’arte trafugate, ha permesso ancora una volta di restituire al luogo di origine un importante bene bibliografico disperso, favorendo la riappropriazione attiva del patrimonio identitario, culturale e storico del territorio in favore della comunità di appartenenza.

