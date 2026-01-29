Crans-Montana: salgono a quattro gli indagati per il rogo

Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l’attuale responsabile comunale della sicurezza pubblica risulterebbe indagato nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno al Constellation, che ha causato 40 vittime e 116 feriti. Secondo alcuni media francofoni, l’indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.

