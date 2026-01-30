Frana sull'Aurelia: Procura di Genova apre indagini

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per la frana che domenica sera ha interrotto la statale Aurelia tra Vesima e Arenzano. L’ipotesi di reato è frana colposa, iscritta dal pm Andrea Ranalli e dall’aggiunto Federico Manotti, coordinatore del pool reati ambientali.

Gli investigatori vogliono verificare se ci siano stati ritardi o omissioni nella messa in sicurezza di un’area già interessata in passato da cedimenti di rocce e detriti. Già nel 2016, poco prima del passaggio della Milano-Sanremo, si erano staccate rocce vicino alla galleria Pizzo, e negli anni successivi si sono verificati altri distacchi.

Il tratto rimarrà chiuso almeno un mese, e per liberarlo verranno utilizzate anche microcariche esplosive.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.