Genova, rissa tra donne in piazza Masnata. Bottigliata causa trauma cranico

Una rissa tra donne per cause ancora da appurare, si è verificata in mattinata attorno alle 7.30 in piazza Masnata. L'episodio più grave è coinciso con ua bottigliata, che ha provocato un trauma cranico alla "rivale", trasportata al pronto soccorso. L'aggressore se l'è invece cavata con graffi multipli ed ecchimosi. Sulle dinamiche dell'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.