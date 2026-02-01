Genova: droga nello zaino e in casa, arrestato minorenne

Controlli serrati della Polizia di Stato a Sestri Ponente portano all’arresto di un ragazzo di 17 anni, residente a Genova, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’intervento è avvenuto nella serata di venerdì in via Goldoni, area già sotto osservazione perché abitualmente frequentata da consumatori di droga. Gli agenti del Commissariato di zona, notando un gruppo di giovani intenti a parlare con fare sospetto, hanno deciso di procedere a un controllo.





Tra i presenti, uno dei ragazzi ha subito attirato l’attenzione degli operatori per il suo atteggiamento nervoso e insofferente. Alla richiesta di mostrare il contenuto dello zaino, il giovane ha tentato di opporsi, aprendo solo parzialmente le cerniere. Il comportamento ha spinto i poliziotti ad approfondire l’accertamento. All’interno dello zaino sono stati trovati un bilancino di precisione, un rotolo di carta da forno e un involucro contenente una sostanza marrone che, dalle analisi successive, è risultata essere hashish per un peso di circa 31 grammi.





La successiva perquisizione presso l’abitazione del minore ha permesso di rinvenire altri tre panetti della stessa sostanza, confezionati nel cellophane, per un peso complessivo di circa 300 grammi, oltre a un coltello con la lama ancora sporca di stupefacente. Il 17enne è stato arrestato e condotto in un centro di prima accoglienza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

