Campo Ligure: i giovani del paese aiutano i Vigili del Fuoco a domare incendio

Un incendio è scoppiato in un’abitazione monofamiliare di via Valle Langassino, a Campo Ligure. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano mentre il proprietario, un uomo di circa ottant’anni, si trovava fuori casa. Al suo rientro ha trovato una densa colonna di fumo già visibile dall’esterno.

L’anziano è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Secondo le prime valutazioni avrebbe inalato una quantità moderata di fumo; tuttavia, considerata l’età, la centrale operativa del 118 ha disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti più approfonditi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Rossa di Masone e della Croce Verde di Mele.

Le operazioni di spegnimento sono state affidate ai vigili del fuoco, giunti con più squadre dal distaccamento di Multedo e dalla sede centrale. Le manovre non sono state semplici a causa della posizione dell’abitazione, raggiungibile attraverso una strada stretta e tortuosa che costeggia il torrente Angassino.

Determinante anche il supporto spontaneo di alcuni giovani del paese che, con i propri Ape Piaggio, hanno agevolato la logistica degli interventi. Un gesto di collaborazione e senso civico che l’amministrazione comunale ha voluto pubblicamente sottolineare e ringraziare sui canali ufficiali.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

