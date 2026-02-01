Genova: donna colta da malore in casa, interviene l'autoscala dei vigili del fuoco per il trasporto all'ospedale
di Redazione
E' accaduto in via Lucarno. Intervento del mezzo meccanico necessario per la difficoltà di accesso all'abitazione
Nella tarda mattinata di oggi una donna è stata colta da un improvviso malore all’interno della propria abitazione in via Lucarno, a Genova. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militi del 118 che, valutata la situazione, hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per poter accedere all’appartamento e trasferire la paziente in sicurezza al piano strada.
L’intervento si è reso necessario a causa delle difficoltà logistiche legate all’accesso all’abitazione. I Vigili del Fuoco hanno quindi impiegato l’autoscala per raggiungere il terrazzo dell’edificio. Una volta entrati, hanno collaborato con il personale sanitario per la stabilizzazione della donna, che è stata posizionata sulla barella in dotazione.
Conclusa la fase di messa in sicurezza, la paziente è stata calata al piano strada grazie all’autoscala, dove ad attenderla vi era l’ambulanza del 118. La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale. L’intervento si è svolto rapidamente e in piena coordinazione tra i soccorritori, garantendo la massima sicurezza alla persona assistita.
