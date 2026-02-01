Genova: donna colta da malore in casa, interviene l'autoscala dei vigili del fuoco per il trasporto all'ospedale

Nella tarda mattinata di oggi una donna è stata colta da un improvviso malore all’interno della propria abitazione in via Lucarno, a Genova. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militi del 118 che, valutata la situazione, hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per poter accedere all’appartamento e trasferire la paziente in sicurezza al piano strada.





L’intervento si è reso necessario a causa delle difficoltà logistiche legate all’accesso all’abitazione. I Vigili del Fuoco hanno quindi impiegato l’autoscala per raggiungere il terrazzo dell’edificio. Una volta entrati, hanno collaborato con il personale sanitario per la stabilizzazione della donna, che è stata posizionata sulla barella in dotazione.





Conclusa la fase di messa in sicurezza, la paziente è stata calata al piano strada grazie all’autoscala, dove ad attenderla vi era l’ambulanza del 118. La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in ospedale. L’intervento si è svolto rapidamente e in piena coordinazione tra i soccorritori, garantendo la massima sicurezza alla persona assistita.

