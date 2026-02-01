Crans-Montana: sale a 41 il numero delle vittime, morto un 18enne svizzero ricoverato a Zurigo

Si aggrava il bilancio della tragedia avvenuta la notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, durante una festa frequentata da giovanissimi. La procura svizzera ha comunicato un nuovo decesso: le vittime sono ora 41, mentre i feriti restano 115, molti dei quali in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate. L’ultima vittima è un ragazzo svizzero di 18 anni, che era ricoverato in ospedale a Zurigo.

Intanto proseguono le indagini: i proprietari del locale distrutto dall’incendio, Jacques e Jessica Moretti, compariranno per la terza volta davanti alla procuratrice aggiunta del Vallese, Christine Seppey, rispettivamente l’11 e il 12 febbraio.

