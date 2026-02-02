Santa Margherita Ligure: un disperso in mare dopo affondamento peschereccio
di Redazione
L'imbarcazione stava pescando gamberi a circa tre miglia dal faro di Portofino. Uno dei membri dell'equipaggio è stato recuperato, mentre si sta ancora cercando il secondo
Un peschereccio di 16 metri è affondato al largo di Santa Margherita Ligure mentre pescava gamberi a circa tre miglia dal faro di Portofino, su un fondale di 600 metri. Dei due membri dell’equipaggio, uno è stato recuperato in stato di ipotermia, mentre l’altro risulta disperso.
L’allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto, che ha inviato immediatamente mezzi da Santa Margherita e Genova. Sul posto operano anche un rimorchiatore presente in zona e l’elicottero dei vigili del fuoco impegnato nelle ricerche del disperso. Al momento non sono note le cause del naufragio.
