Santa Margherita Ligure: un disperso in mare dopo affondamento peschereccio

Un peschereccio di 16 metri è affondato al largo di Santa Margherita Ligure mentre pescava gamberi a circa tre miglia dal faro di Portofino, su un fondale di 600 metri. Dei due membri dell’equipaggio, uno è stato recuperato in stato di ipotermia, mentre l’altro risulta disperso.

L’allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto, che ha inviato immediatamente mezzi da Santa Margherita e Genova. Sul posto operano anche un rimorchiatore presente in zona e l’elicottero dei vigili del fuoco impegnato nelle ricerche del disperso. Al momento non sono note le cause del naufragio.

