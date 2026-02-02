Weekend a Genova, più controlli della Polizia nella movida del centro storico

Il dispositivo interforze, coordinato dall’U.P.G. e S.P. con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e delle unità cinofile antidroga, ha visto l’impiego di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale.

I servizi, svolti nelle fasce serali e notturne di venerdì e sabato, si sono sviluppati attraverso numerosi passaggi, presidi e stazionamenti, garantendo un’azione efficace di deterrenza, visibilità e contrasto ai fenomeni delinquenziali, oltre alla tutela del decoro urbano.

Nel corso delle attività sono state elevate complessivamente sei sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale nei confronti di altrettanti soggetti trovati in possesso di cannabis, per un totale di circa 30 grammi. Gli interessati sono stati segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che includono anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi. Ulteriori quantitativi della stessa sostanza, pari a diverse decine di grammi, sono stati sequestrati a carico di ignoti, poiché rinvenuti in anfratti durante i pattugliamenti.

Parallelamente, nella serata di venerdì, la Polizia Amministrativa della Questura, congiuntamente alla Polizia Locale, ha effettuato controlli amministrativi in sei esercizi di intrattenimento e somministrazione di alimenti e bevande situati nel centro cittadino, in via Tortosa, corso Monte Grappa, via Canevari e corso Europa. In uno di questi sono state accertate irregolarità amministrative, tra cui la mancata esposizione della SCIA, l’omessa comunicazione della variazione del legale rappresentante e la mancanza degli accertamenti acustici.

Nel complesso sono state identificate oltre 200 persone e verificati numerosi esposti. Ulteriori controlli sono già programmati nei prossimi fine settimana, al fine di assicurare un monitoraggio costante delle criticità presenti sul territorio.