Genova: raggira un carabiniere in pensione e si fa consegnare 200 mila euro. Fermata da un maresciallo

Avrebbe circuito un carabiniere in pensione di 94 anni, convincendolo a consegnarle 200 mila euro, a nominarla erede nel testamento e persino a sposarla. Ma l’intervento di un collega ancora in servizio ha evitato il peggio. Per questi fatti è finita a processo Maria Carla Sambuceti, 78 anni, già condannata in passato a dieci anni di reclusione per lesioni aggravate ai danni di un’anziana maestra.

La vicenda risale al 2024 ed è emersa grazie all’attenzione del comandante della stazione dei carabinieri di Cicagna, il maresciallo capo Alessandro Latino. L’ufficiale ha notato un improvviso cambiamento nelle abitudini dell’ex collega, che aveva smesso di frequentare il paese e di incontrare amici. Informandosi, ha scoperto che l’anziano trascorreva tutto il tempo con una donna e non usciva più di casa.

Un controllo in banca dati ha rivelato il passato giudiziario della donna, già condannata per aver provocato gravi lesioni a un’altra anziana, alla quale somministrava quotidianamente dosi elevate di un ansiolitico per ottenerne denaro. Da qui l’avvio delle indagini, coordinate dalla pm Sabrina Monteverde.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che l’uomo aveva già consegnato 200 mila euro, modificato il testamento e programmato le nozze. È stato lo stesso 94enne, il giorno prima del matrimonio, a contattare i carabinieri manifestando la volontà di annullare tutto. Le nozze non sono state celebrate e per la donna è stato disposto l’allontanamento dall’abitazione e il divieto di avvicinamento. Nel sangue dell’anziano sono state inoltre trovate tracce di un farmaco ipnotico.

La donna è ora a processo. In aula sono stati ascoltati anche il parroco e il sindaco di Cicagna, che hanno confermato il profondo cambiamento dell’anziano dopo l’incontro con l’imputata.

