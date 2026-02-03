Savona, 47enne ai domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori e abbandono di minori

La Polizia di Savona ha eseguito un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura savonese che ha coordinato le indagini, nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, residente a Savona, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, perché accusato di atti persecutori e abbandono di minori.

Le indagini sono scattate a seguito di un intervento della Squadra Volante, dal quale è emerso che il 47enne avrebbe lasciato i propri figli, entrambi di età inferiore ai 14 anni, soli in casa per un periodo prolungato. Inoltre, l’istituto scolastico frequentato dai minori aveva segnalato una grave situazione di conflittualità tra l’uomo e la compagna, circostanza poi ulteriormente confermata dagli accertamenti della polizia giudiziaria.

La misura cautelare è stata infine eseguita dalla Squadra Mobile, che ha proceduto all’arresto dell’uomo e alla sua sottoposizione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.





