Amt, anche il 2025 chiude in perdita. Salis: "La gestione precedente è una bomba sul nostro bilancio"

Anche il bilancio 2025 di Amt, l’azienda di trasporto pubblico partecipata dal Comune di Genova, si chiuderà in perdita, stimata in circa 25 milioni di euro. Lo ha annunciato la sindaca Silvia Salis intervenendo oggi in consiglio comunale sulla crisi dell’azienda, sottolineando che la situazione deriva dall’incapacità gestionale e amministrativa dei precedenti vertici.

Dopo il buco di 56 milioni registrato nel 2024, la prima cittadina ha spiegato le ricadute sull’amministrazione comunale: "Oltre ai 15 milioni già accantonati, ne dovremo mettere da parte altri 25, per un totale di 40 milioni che bloccano di fatto tutta la spesa corrente e limitano la nostra capacità di erogare servizi essenziali". Gli accantonamenti potranno essere liberati solo con la ricapitalizzazione di Amt, e Salis ha chiesto alla Regione di formalizzare la disponibilità annunciata.

Sulla gestione operativa, la sindaca ha segnalato che a dicembre 250 autobus su 650 erano fermi in rimessa, ma il pagamento delle fatture ai fornitori è ripreso e una task force manutentiva sta ottenendo risultati. Tuttavia, le difficoltà sul servizio persistono e non è esclusa una modifica degli orari per migliorare l’efficienza.

Per quanto riguarda il personale, sono previste azioni di efficientamento, compreso il ricorso all’incentivo all’esodo concordato con Inps e sindacati, che permetterà la pensione anticipata di 150 lavoratori nei prossimi due anni.

Dalle file del centrodestra, il capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi ha criticato la presentazione dei dati e richiesto una commissione consiliare sui tagli alla spesa corrente, mentre Alessandra Bianchi (FdI) ha chiesto un approfondimento specifico su Amt. Lorenzo Pellerano, consigliere di Orgoglio Genova – Noi Moderati, ha chiesto totale trasparenza sul bilancio aziendale, ricordando il caso del bilancio comunale che a giugno aveva mostrato un buco di 50 milioni, poi chiuso con un attivo di 9 milioni.

