Genova: si fa intestare due appartamenti alla Foce, condannato a un anno

Aveva falsificato un testamento per farsi intestare due appartamenti di pregio nel quartiere della Foce, a Genova, tentando poi di rivenderli. Per questo il Tribunale ha condannato a un anno di reclusione un uomo di 75 anni residente a Davagna, ritenuto responsabile del reato di falso in testamento.

La vicenda risale al 2022, quando la nipote di un ex manager genovese di 91 anni aveva denunciato l’accaduto alla Procura, riuscendo a bloccare l’esecuzione testamentaria. A insospettire la donna era stato un lascito di 10 mila euro a una parrocchia di Sampierdarena, circostanza ritenuta anomala perché lo zio non frequentava ambienti ecclesiastici.

A segnalare l’esistenza del testamento era stato un notaio in pensione, amico del defunto, nel quale compariva il trasferimento dei due immobili all’uomo poi finito a processo. La pm Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo e delegato le indagini ai carabinieri, ottenendo il sequestro preventivo delle abitazioni.

Sia la Procura sia la parte offesa si sono avvalse di periti grafologi, che hanno confermato la falsità del documento. Secondo gli accertamenti, inoltre, le prime quattro righe del testamento sarebbero state copiate da un incartamento depositato al catasto.

