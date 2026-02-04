Arenzano: si allungano i tempi per la riapertura dell'Aurelia

Rimarrà chiusa almeno fino al 1 marzo la via Aurelia ad Arenzano, interrotta il 25 gennaio da una grande frana. A stabilirlo ufficialmente, un provvedimento di Anas che proroga l'ordinanza già emessa in precedenza e che sancisce appunto la chiusura al transito dell'intera carreggiata dal km 547+000 al km 548+000 fino all'inizio del prossimo mese.

Insomma, se la prima ordinanza di Anas fissava come termine il 6 febbraio, a oggi non ci sono ancora le condizioni per riaprire. Lo aveva già annunciato il viceministro Edoardo Rixi durante un sopralluogo, parlando della fine di questo mese. Anas ha stabilito ieri ufficialmente una data: 1 marzo. Sempre salvo altre proroghe.

Continuano intanto le operazioni di disgaggio e pulizia della strada, per consentire la riapertura alla circolazione in sicurezza. È previsto anche l'utilizzo dell'esplosivo.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario dal 6 febbraio saranno garantite fermate aggiuntive a Vesima (dieci al giorno) fino alla messa in sicurezza e al ripristino della circolazione sulla via Aurelia.

