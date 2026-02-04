Imperia: dopo Crans-Montana rafforzati i controlli per bar e ristoranti

La Prefettura di Imperia ha deciso di rafforzare i controlli negli esercizi pubblici del territorio, in particolare bar e ristoranti, alla luce dei tragici eventi verificatisi a Crans Montana. La misura è stata adottata durante il Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Antonio Giaccari.

L’obiettivo è verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza e la corrispondenza tra la classificazione formale dei locali e le attività effettivamente svolte. Non di rado, infatti, bar e ristoranti ospitano eventi di intrattenimento o serate danzanti senza possedere i titoli abilitativi necessari, che prevedono requisiti su vie di fuga, materiali, sistemi antincendio, limitazioni degli accessi e divieti sull’uso di fuochi d’artificio o oggetti incendiari.

“Le spese sostenute per la sicurezza dei luoghi di lavoro e di pubblico spettacolo non sono un costo, ma un valore – ha dichiarato il prefetto Giaccari – perché tutelano l’incolumità delle persone, un bene universale inestimabile”. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

