Genova, tre arresti per una rapina sul bus

La Polizia di Genova ha arrestato in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale dei Minorenni su richiesta della Procura dei Minori, tre ragazzi egiziani tra i 16 e i 17 anni ritenuti responsabili di una rapina in concorso in danno di un ragazzo genovese la notte di Capodanno. Il 1 gennaio scorso il ragazzo a bordo di un autobus è stato avvicinato da un altro ragazzo a lui sconosciuto, in compagnia di altri coetanei. Il giovane gli ha intimato di consegnargli subito il cellulare, minacciandolo di fargli del male. La vittima ha acconsentito perché spaventato. Gli indagati sono scesi alla prima fermata disponibile e sono spariti. La vittima ha sporto denuncia la mattina dopo.

La squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Sestri ha identificato tutti i soggetti coinvolti, anche grazie all'analisi delle immagini delle telecamere presenti sul bus. I frame hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, potendo appurare che quella notte il gruppo a bordo del bus, intimidendo la vittima con minacce e insulti, la costringevano a fornire il codice di sblocco del cellulare per poi appropriarsene. Gli elementi investigativi raccolti, condivisi con la Procura dei Minorenni hanno permesso di emettere l'ordinanza di custodia nei confronti dei tre che, ieri, gli agenti di Sestri hanno rintracciato e arrestato: al 16enne e al 17enne è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere presso il carcere di Torino e all'altro 17enne la misura cautelare di collocazione in comunità del levante ligure.

