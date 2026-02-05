Tamponamento tra mezzi pesanti: risolto incidente sulla A26

Poco prima delle 11.00, sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Gravellona Toce, si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 22, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. La situazione del traffico sta tornando alla normalità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.