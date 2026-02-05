Tamponamento tra mezzi pesanti: risolto incidente sulla A26
di Redazione
26 sec
Poco prima delle 11.00, sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Gravellona Toce, si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 22, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.
Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. La situazione del traffico sta tornando alla normalità.
