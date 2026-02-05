La Spezia, gestore denunciato per discoteca senza autorizzazioni e agibilità

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli concordata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio congiunto presso un esercizio pubblico alla Spezia. Durante il controllo è emerso che, nonostante il titolare disponesse esclusivamente dell’autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, nel locale si svolgeva attività di intrattenimento danzante, allestita come discoteca.





Al titolare è stata pertanto irrogata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per aver esercitato attività riconducibili a pubblico spettacolo senza la prescritta autorizzazione. Inoltre, è stato denunciato ai sensi dell’art. 80 del medesimo Testo Unico per la mancanza di agibilità dei locali.





Il Prefetto ha diffuso una circolare ai Comuni, sollecitando la convocazione delle rispettive Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L’obiettivo è verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni e accertare la conformità dell’attività alle normative vigenti, comprese le misure antincendio.





Nella stessa circolare, i Comuni che non hanno ancora istituito la Commissione comunale di vigilanza sono stati invitati a provvedere tempestivamente.

