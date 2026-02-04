Genova, agenti salvano uomo colpito da bottigliata e arrestano il responsabile

Un immediato intervento della Polizia locale di Genova e un’indagine lampo hanno permesso di trarre in salvo un giovane di 23 anni e di assicurare alla giustizia il suo aggressore. Gli agenti della Polizia Locale hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 43 anni, con l’ipotesi di accusa di tentato omicidio, ancora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Intorno alla mezzanotte una pattuglia in servizio di controllo nel Centro Storico è intervenuta d'urgenza in via Gramsci. Sul posto, gli agenti hanno rinvenuto un uomo di nazionalità algerina, 23 anni, riverso a terra con una gravissima ferita alla tempia, causata da cocci di una bottiglia di vetro. La vittima presentava una profonda lesione con fuoriuscita di materiale cerebrale e una copiosa emorragia dovuta al recedimento di un’arteria. In attesa dell'arrivo dei sanitari, gli agenti hanno praticato le manovre di primo soccorso, riuscendo a tamponare l’emorragia e stabilizzare parzialmente il ferito. Il giovane è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a trasfusioni immediate.

Parallelamente ai soccorsi, sono scattate le indagini per individuare il responsabile. Grazie all'analisi tempestiva delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, gli agenti sono riusciti a isolare l'aggressore, un 43enne italiano già noto agli uffici per precedenti specifici.

L’uomo è stato rintracciato e bloccato poco dopo nella zona del Carmine. Condotto presso gli uffici del reparto, è stato dichiarato in stato di arresto. Come detto l’ipotesi dell’accusa di tentato omicidio è ancora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Il Pubblico ministero ha convalidato le procedure disponendo l’immediata traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al GIP.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.