Genova, incendio in appartamento di via Cesarea: donna ricoverata per inalazione fumo

Poco dopo le 12, per cause ancora da chiarire, è divampato un incendio in un appartamento di uno stabile in via Cesarea 5. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l'ambulanza della Croce Bianca Genovese. Da quanto riferito, la cucina di uno stabile ha preso fuoco generando un denso fumo visibile anche all'esterno dell'edificio. L'inquillina, una 63enne, è stata ospedalizzata in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino per inalazione di fumo. Precauzionalmente è stata inviata sul posto una seconda ambulanza che assisterà sino alla conclusione delle operazioni. Non si segnalano feriti. Circolazione pedonale interdetta nell'area interessata dalle operazioni.

