Genova, viola il divieto di avvicinamento: arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne rumeno per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Mercoledì mattina una cittadina ha chiamato il 112 N.U.E. perchè l'allarme del dispositivo elettronico anti-stalking in suo possesso era iniziato a suonare ed aveva notato la presenza, nelle vicinanze, dell'uomo in possesso della misura restrittiva.

Lui, dopo aver inveito contro di lei, si è allontanato .

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso subito intervenuti, tramite la localizzazione del dispositivo, l'hanno rintracciato in piazza De Ferrari.

Essendo in possesso del divieto di avvicinamento con controllo elettronico nei confronti della persona offesa e l'obbligo di mantenere la distanza di 500 metri, è stato immediatamente tratto in arresto.

Il soggetto, già noto, è stato giudicato con rito direttissimo la scorsa mattina a seguito del quale è stato convalidato l'arresto con contestuale applicazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Genova.

