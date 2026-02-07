Portofino, rose bianche in mare per ricordare il pescatore disperso

La moglie e le figlie di Dhib Zouahier ben Alì, detto "Michele" il pescatore e armatore di 62 anni scomparso nell'affondamento del suo peschereccio Acquario lunedì scorso al largo di Portofino hanno gettato stamani alcune rose bianche in mare. Il corpo, nonostante le continue ricerche operate da Capitaneria e Vigili del fuoco, non è stato ancora trovato ma la famiglia e i colleghi hanno voluto tributare un saluto al comandante che ha voluto affondare con la sua imbarcazione.

La flottiglia di Santa Margherita e i rappresentanti delle altre marinerie del Levante hanno partecipato all'iniziativa così come i militari in divisa della Circomare guidati dal tenente di vascello Donato Flori.

