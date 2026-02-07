Genova, un arresto per spaccio a Cornigliano

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne egiziano per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Argine Polcevera direzione ponente, hanno notato un soggetto che passava qualcosa ad un uomo, nascondendo poi dei contanti nella giacca.

Quando gli agenti si sono avvicinati per controllarli, uno dei due ha velocemente gettato qualcosa nell'aiuola vicina mentre l'altro ha cercato di occultare un pacchetto negli indumenti.

Immediatamente fermati, sono stati trovati entrambi in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare uno dei due aveva negli slip diverse dosi di cocaina e cannabis per un totale di 16 grammi, un bilancino di precisione e oltre 500 euro in contanti. Durante le fasi di controllo ha opposto resistenza scalciando e sbracciando in direzione degli operatori.

Il complice, invece, aveva una dose di cannabis per cui è stato sanzionato per detenzione per uso personale. Lo stesso è stato segnalato alla Prefettura per il primo colloquio e l'avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l'invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

In Questura il soggetto, un 23enne egiziano irregolare sul T.N., pregiudicato per reati contro il patrimonio e colpito dall'Avviso orale, è stato tratto in arresto e verrà giudicato con rito direttissimo questa mattina.

