Genova: donna stalkizzava l'ex amante, prosciolta dopo essersi scusata

Una donna genovese di 51 anni è stata prosciolta dopo essere stata accusata di stalking nei confronti di un ex amante, con cui aveva avuto una relazione extraconiugale. Per quasi due anni, la donna aveva lasciato biglietti d’amore e foto intime davanti all’abitazione e al circolo di tennis frequentato dall’uomo e dalla moglie, seguendoli e insultandoli in diverse occasioni.

Dopo quasi un anno, la coppia aveva deciso di sporgere denuncia, e la donna era stata rinviata a giudizio. Nei giorni scorsi, grazie a una lettera di scuse inviata all’ex amante in cui ha spiegato il proprio dispiacere e il dolore che l’aveva spinta a quei comportamenti, il giudice per le indagini preliminari Nicoletta Guerrero ha riqualificato il reato da stalking a molestie semplici. La gip ha disposto il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

Pur non avendo ritirato la querela, la coppia ha scelto di non costituirsi parte civile, chiudendo così il procedimento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.