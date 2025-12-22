Genova: agente della Polizia locale ferito a Portello. Arrestato il colpevole

Un intervento della Polizia locale a piazza Portello a Genova si è trasformato in un momento turbolento la sera del 19 dicembre, quando gli agenti hanno arrestato un cittadino senegalese di 43 anni, irregolare sul territorio e già noto per attività di spaccio e numerosi precedenti penali.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 158 grammi di cocaina e diverse dosi di crack. Il fermo è degenerato quando il 43enne ha cercato prima di liberarsi della droga e poi di fuggire, spingendo, graffiando e colpendo al volto un agente, che è stato dimesso con una prognosi di undici giorni.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’arresto dell’uomo, che è stato trasferito al carcere di Marassi in attesa della convalida da parte del gip. L’arresto è avvenuto per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.