Genova, portuale scoperto con 145 kg di cocaina: condannato a sei anni

È stato condannato a sei anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti Maurizio Sciotto, portuale ed ex dipendente del terminal Spinelli, ritenuto complice del tentativo di far uscire dal porto di Genova un carico di 145 chilogrammi di cocaina. La sentenza è stata emessa dalla giudice per l’udienza preliminare Alice Serra al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il procuratore aggiunto Federico Manotti aveva chiesto una condanna a otto anni.

Sciotto è stato riconosciuto come il complice di Federico Pinna e Cosimo Spampinato, arrestati nel 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri mentre cercavano di allontanarsi in auto dal porto con la droga. I due non si erano fermati all’alt e avevano tentato la fuga, venendo poi bloccati. In primo grado erano stati condannati a 13 anni di carcere, pena ridotta a 8 anni in appello.

Secondo le indagini, Sciotto aveva prima accompagnato i complici in un sopralluogo per indicare il varco di uscita e successivamente aveva fornito loro il badge portuale, consentendo l’accesso all’area. Arrestato ad aprile di quest’anno, il 35enne ha trascorso tre mesi in carcere e si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Il carico di cocaina era stato nascosto all’interno di un container di tonno sott’olio, trasportato dalla nave “Kristina”, partita dal porto di Guayaquil, in Ecuador, e arrivata al terminal Spinelli del porto di Genova.

