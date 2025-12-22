Genova: via libera ai prolungamenti metropolitana verso Canepari e Martinez

Il Comune di Genova ha approvato il nuovo assetto dell’appalto per il prolungamento della metropolitana, sbloccando di fatto la ripresa dei lavori sulle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez. La giunta comunale ha infatti ratificato, con apposita delibera, l’accordo con il consorzio Conpat per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere.

Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante, il provvedimento sancisce ufficialmente il subentro del consorzio Conpat Scarl al posto di Metrogenova Scarl, precedentemente titolare dell’appalto.

"L’iter procede rapidamente – ha sottolineato Ferrante – e, dopo una lunga fase di stallo dei cantieri, la ripresa dei lavori sulla tratta Brin-Canepari è prevista entro gennaio". La giunta ha inoltre approvato il nuovo cronoprogramma, che fissa il completamento della tratta Brin-Canepari a giugno 2027 e quello della Brignole-Martinez a dicembre 2028. Prevista anche un’ottimizzazione del layout di cantiere per limitare l’impatto sulla viabilità e sul quartiere.

Con lo stesso atto, l’amministrazione comunale ha ribadito l’indirizzo politico per il prolungamento della linea verso levante, da piazza Martinez fino all’ospedale San Martino, rafforzando l’impegno per l’estensione futura della metropolitana cittadina.