Santa Margherita, nei giorni di Natale 4 ore di sosta gratuita su tutti i parcheggi a pagamento

di Marco Garibaldi

La decisione dell'amministrazione comunale per i giorni 24-25-26 dicembre. Basterà esporre il disco orario indicante l'ora di arrivo

Quattro ore di sosta gratuita a Santa Margherita Ligure su tutti parcheggi a pagamento cittadini nei giorni del Natale.

L'Amministrazione - recependo la richiesta di Ascom Santa Margherita Ligure e Civ Costa dei Delfini di un'azione incentivante per il tessuto commerciale - ha deliberato la gratuità per quattro ore consecutive di parcheggi per le autovetture in tutte le aree blu nei giorni 24-25-26 dicembre 2021. Per usufruirne occorre esporre il disco orario indicante l'ora di arrivo.