Santa Margherita, attivati i controlli straordinari per il ponte dell'Immacolata

di Marco Garibaldi

A tutela di cittadini e ospiti sono stati impiegati Carabinieri, Guardia di Finanza anche con unità cinofile, Polizia Locale e Croce Rossa

Non solo in estate. Anche ieri sera controlli straordinari a Santa Margherita Ligure in occasione del ponte dell’Immacolata.

Tra le 20 e le 7 del mattino sono stati presidiati in particolare: la stazione ferroviaria, l’area adiacente il Covo di Nord Est, le vie d’ingresso cittadine.

Molti giovanissimi controllati, una decina i veicoli fermati, numerosi i sequestri di piccole dosi di sostanze stupefacenti e alcoliche.

"Come ormai è consuetudine a Santa Margherita Ligure - spiega il Sindaco Paolo Donadoni - questi controlli sono un grande momento di collaborazione interforze che hanno al centro il divertimento sano e sicuro. Ringrazio i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Croce Rossa cittadina per la disponibilità, l’impegno e il lavoro svolto".